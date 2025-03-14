Активистка «антимайдана» прокомментировала ликвидацию Ганула

Активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева заявила в разговоре с РИА Новости, что уничтожение радикального украинского националиста Демьяна Ганула — организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания в Одессе — стало сигналом остальным виновникам инцидента.

«Это сигнальчик всем, кто участвовал: что они должны бояться и днем, и ночью», — сказала Игнатьева, выжившая при поджоге.

По данным РИА Новости, в 2015 году женщина получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.

Игнатьева рассказала, что помнит Ганула, который вместе со своими сторонниками препятствовал проведению памятных мероприятий после трагедии.

«Я думаю, что их всех ждет одна и та же участь», — сказала активистка.

Демьяна Ганула ликвидировали утром 14 марта. В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, где видно, как мужчина подходит к лежащему на земле мужчине и стреляет в него.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы».

Радикальные националисты, которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

Ранее в Перу украинца заподозрили в расправе над россиянкой.