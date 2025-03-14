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В Башкирии арестовали мэра Бирска и ее заместителя по делу о взятках

СК: в Башкирии суд арестовал мэра Бирска Бурдину и ее заместителя
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Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии суд отправил в СИЗО главу города Бирска Викторию Бурдину и ее заместителя по делу о коррупции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в декабре 2024 года градоначальник получила через своего зама деньги от представителя подрядной организации, пообещав подписать нужные акты работ по благоустройству городского объекта, которые не соответствовали проектно-сметной документации. Также выяснилось, что в июне 2023 года Бурдина приняла объект культурного наследия «Дом Коновалова» по заниженной цене — при рыночной стоимости в 5,8 млн рублей он ушел за 3,1 млн.

В зависимости от роли и степени участия каждого мэр и ее заместитель обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Глава Бирска еще проходит по делу о превышении должностных полномочий.

До этого Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении директора филиала РАНХиГС и его подчиненных по статье о взятке в особо крупном размере.

Ранее экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону заподозрили в мошенничестве.

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