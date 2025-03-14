Составлена карта российских запасов редкоземельных металлов

Россия располагает значительными запасами редкоземельных металлов (РЗМ), превышающими 28 млн тонн. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на доклад Минприроды.

Почти половина этих запасов (46%) сосредоточена в Мурманской области. РЗМ, включающие 17 элементов, широко применяются в высокотехнологичных отраслях, включая энергетику, микроэлектронику, военную промышленность и медицину. Россия обладает крупными запасами легких и средних РЗМ, особенно неодима и празеодима, критически важных для производства мощных магнитов, необходимых для электронной промышленности.

В настоящее время единственным действующим месторождением, где добывается лопарит, является Ловозерское в Мурманской области. Переработка руды осуществляется на Соликамском магниевом заводе (СМЗ), принадлежащем «Росатому», но производство ограничивается получением коллективного концентрата, требующего дальнейшего разделения и переработки.

Разработка перспективного Африкандского месторождения находится на стадии геологического изучения. Значительные запасы имеет Томторское месторождение в Якутии, однако его освоению мешает расположение в труднодоступной зоне, отсутствие технологий переработки и логистические проблемы.

Катугинское месторождение в Забайкалье также готово к разработке, но необходимы дополнительные производства по разделению РЗМ.

25 февраля президент РФ заявил о готовности российского руководства возобновить поставки алюминия на американский рынок. Кроме того, глава государства выступил с инициативой о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве РФ и США по металлам.