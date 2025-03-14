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Составлена карта российских запасов редкоземельных металлов

Стало известно, где находятся наибольшие запасы редкоземельных металлов в России
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BJP7images/Shutterstock/FOTODOM

Россия располагает значительными запасами редкоземельных металлов (РЗМ), превышающими 28 млн тонн. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на доклад Минприроды.

Почти половина этих запасов (46%) сосредоточена в Мурманской области. РЗМ, включающие 17 элементов, широко применяются в высокотехнологичных отраслях, включая энергетику, микроэлектронику, военную промышленность и медицину. Россия обладает крупными запасами легких и средних РЗМ, особенно неодима и празеодима, критически важных для производства мощных магнитов, необходимых для электронной промышленности.

В настоящее время единственным действующим месторождением, где добывается лопарит, является Ловозерское в Мурманской области. Переработка руды осуществляется на Соликамском магниевом заводе (СМЗ), принадлежащем «Росатому», но производство ограничивается получением коллективного концентрата, требующего дальнейшего разделения и переработки.

Разработка перспективного Африкандского месторождения находится на стадии геологического изучения. Значительные запасы имеет Томторское месторождение в Якутии, однако его освоению мешает расположение в труднодоступной зоне, отсутствие технологий переработки и логистические проблемы.

Катугинское месторождение в Забайкалье также готово к разработке, но необходимы дополнительные производства по разделению РЗМ.

25 февраля президент РФ заявил о готовности российского руководства возобновить поставки алюминия на американский рынок. Кроме того, глава государства выступил с инициативой о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве РФ и США по металлам.

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