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«Укусила за лицо, таскала по земле»: овчарка сбежала из вольера и напала на школьницу

В Бурятии домашняя овчарка сбежала из вольера и напала на семилетнюю девочку
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В бурятском селе домашняя собака напала на семилетнюю девочку. Об этом рассказали родственники потерпевшей в Telegram-канале «Типичный Усть-Баргузин».

Инцидент произошел 11 марта в селе Баргузин. По словам дедушки девочки, его внучка шла в Дом творчества, когда на улице на нее напала овчарка.

«Огромная собака таскала ее по земле, укусила за лицо. Не знаю, что было бы, если  не вмешалась смелая неравнодушная женщина Наталья Николаевна Абрамова. Она, рискуя собой, буквально вырвала  из пасти собаки ребенка и увезла в больницу», — поделился мужчина, поблагодарив спасительницу девочки.

По словам автора сообщения, сейчас его внучка находится в больнице. Мужчина поблагодарил хирурга Нину Новосадову за своевременно проведенную его внучке операцию.

В полиции Бурятии заявили, что знают об инциденте. По их информации, собака сбежала из вольера на территории частного дома, после чего напала на девочку.

«Установлено, что кобель сбежал из вольера, вырвался на улицу, где напал на девочку, сбив с ног. Владельцы собаки установлены. Животное официально зарегистрировано, собака не находилась на самовыгуле и ранее на людей не нападала», — приводит слова представителя республиканского МВД издание «Агиг Ус».

На владельца животного составлен протокол о нарушении правил выгула. Как уточнили в полиции, хозяева собаки выразили готовность помочь пострадавшему от их собаки ребенку.

Ранее в Красноярском крае собака напала на подростка около магазина.

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