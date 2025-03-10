Суд в Азербайджане отказал России в экстрадиции «золотой судьи»

Суд в Азербайджане отказал в экстрадиции в Россию «золотой судьи» Елены Хахалевой. Об этом в интервью агентству APA заявила адвокат задержанной Шахла Гумбатова.

«В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — заявила она.

До этого адвокат Ярослав Краснощеков заявил, что сторона защиты экс-судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой планирует добиваться снятия предъявленных ей обвинений. По его словам, в действиях женщины отсутствуют признаки мошенничества и подлога.

В конце января сообщалось, что Хахалеву задержали в аэропорту Баку по просьбе российской стороны. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне сообщений об этом стало известно, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год Хахалева занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году она была заочно арестована за хищение 1 млн рублей.

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