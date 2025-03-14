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В Одессе застрелили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году

Нардеп Гончаренко: в Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов Ганула

В Одессе застрелили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году, радикального националиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам очевидцев, неизвестный два раза выстрелил в Ганула на улице. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, стрелок скрылся с места.

Ганул известен своими зверскими драками с украинцами, которые отказывались идти воевать и уклонялись от призыва. Все потасовки он снимал на телефон и публиковал это в соцсети.

В сентябре 2024 года активисты националистических взглядов, возглавляемые Ганулом, попытались снести барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на площади в Одессе.

Он заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы».

Националисты, которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о бессилии Совета Европы во время трагедии в Одессе.

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