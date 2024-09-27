В Одессе собирают митинг против сноса памятников

Митинг против запланированного сноса памятников и переименования улиц собираются провести в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одессе на понедельник собирают митинг против запланированного сноса памятников и переименования улиц в городе», — отмечается в публикации.

Мероприятие анонсировал в социальных сетях местный журналист Леонид Штекель. В комментариях под его записями желающих присоединиться к митингу называют «сепаратистами» и предлагают Службе безопасности Украины обратить на это внимание.

До этого сообщалось, что власти Одессы приняли решение снести 19 памятников российским поэтам — Александру Пушкину, Максиму Горькому, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и другим.

Кроме того, 22 сентября активисты националистических взглядов, возглавляемые предполагаемым организатором поджога Дома профсоюзов Демьяном Ганулом, попытались снести барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на площади в Одессе.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

Ранее жители сел на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам.