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Лавров напомнил о бессилии Совета Европы во время трагедии в Одессе

Лавров указал на бессилие СЕ при расследовании пожара в одесском Доме профсоюзов

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По состоянию на сегодняшний день никто так и не провел расследование по факту пожара в одесском Доме профсоюзов, который произошел 2 мая 2014 года. Об этом во время круглого стола по проблеме Украины рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, <...> включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах», — заявил Лавров.

Министр добавил, что Совет Европы пытался взять ситуацию под контроль, однако «быстро растратил репутацию» и провалил эту попытку. Помогать же органу с расследованием никто в итоге не стал.

В своем выступлении Лавров также заявил, что украинское руководство на протяжении последних десяти лет активно терроризирует людей. При этом речь идет как о гражданах самой Украины, так и жителях других стран.

Ранее Лавров высказал мнение, что военную помощь Украине хотят сделать обязательной.

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