В АТОР назвали страны, где летний отдых на троих стоит до 200 тысяч рублей

АТОР: отдохнуть летом втроем дешевле 200 тысяч рублей можно в Абхазии и Турции

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили направления, где можно отдохнуть летом втроем дешевле 200 тысяч рублей. В перечень вошли заграничные курорты, пишет РИА Новости.

По данным АТОР, большое количество предложений на данный момент есть в Абхазии. Семья из трех человек может остановиться там в трех- и четырехзвездочных отелях за 123-136 тысяч рублей. В сумму до 200 тысяч можно уложиться и при выборе отеля с пятью звездами.

Турция также остается доступным направлением для отдыха россиян, хоть и цены там в последнее время значительно выросли. В период раннего бронирования можно приобрести привлекательные варианты в Аланье, Кемере, Мармарисе и Ичмелере. В сумму до 200 тысяч будут включены не только перелет и проживание, но и питание, трансферы и страховки.

Семьи с ограниченным бюджетом готовы принимать летом и гостиницы на китайском острове Хайнань. Отели с четырьмя звездами там обойдутся около 160 тысяч рублей.

Вариантов отдыха в Таиланде за указанный ценник меньше, но все же есть. На Пхукете можно найти недорогие апартаменты и отели «три звезды», но перелет будет со стыковкой и без питания.

Также россиянам советуют рассмотреть отдых во Вьетнаме, где неплохой отель можно найти от 140 тысяч рублей. Вполне реально отдохнуть и на Шри-Ланке за сумму до 200 тысяч, отмечают эксперты.

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