Мигранты вышли на акцию протеста на Ставрополье

В центре Ставрополья мигранты организовали акцию протеста. Об этом сообщил телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.

По данным канала, акция была организована несколькими студентами из Туркмении, которых отчислили из университета из-за незнания русского языка. Им предложили поступить в вузы Курской или Белгородской областей, но они отказались.

По предварительной информации, в протесте участвовали 30–40 человек. Они потребовали перевести их в вузы в Ессентуках или Карачаевске. В результате семеро человек были арестованы на 10 суток.

10 февраля сообщалось, что в Госдуме хотят провести для части мигрантов повторный экзамен на знание русского языка. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину соответствующее обращение.

В документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты иностранным гражданам выдаются исключительно государственными учреждениями, которые включены в установленный российским правительством перечень. Поэтому мигранты, получившие сертификаты в коммерческих организациях, должны заново пройти экзамен.

Ранее в Госдуме рассказали о «вычистке наших городов и улиц» от нелегальных мигрантов.