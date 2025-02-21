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В Екатеринбурге у миграционного центра сотни иностранцев ждут экзамена

E1.ru: в Екатеринбурге у миграционного центра образовалась очередь на экзамен
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Илья Питалев/РИА Новости

В Екатеринбурге сотни иностранцев выстроились у миграционного центра на улице Сулимова ради сдачи экзамена. Об этом пишет портал E1.ru.

Один из очевидцев подсчитал, что внутри миграционного центра собрались уже около 300 человек, еще примерно 100 ждут в очереди на улице.

«Сегодня попасть туда больше невозможно, сказали, что примут максимум 60 человек, а записано уже 250. Тем, кто не успевает, запись переносят на следующую неделю», — рассказал журналистам местный житель.

10 февраля сообщалось, что в Госдуме хотят провести для части мигрантов повторный экзамен на знание русского языка. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину соответствующее обращение.

В документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты иностранным гражданам выдаются исключительно государственными учреждениями, которые включены в установленный российским правительством перечень. Действовавший же ранее порядок привлечения к экзаменам сторонних коммерческих организаций приводил к массовой выдаче сертификатов не владевших русским языком иностранцам. Поэтому мигранты, получившие сертификаты в коммерческих организациях, должны заново пройти экзамен.

Ранее стало известно, когда будут готовы тесты по русскому языку для детей мигрантов.

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