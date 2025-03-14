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При атаке дронов в Подмосковье ранены люди

Ura.ru: в результате атаки беспилотников в Подмосковье ранены три человека
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Inna Varenytsia/Reuters

В коттеджном поселке Росинтер-2, расположенном в Новой Москве, три человека пострадали из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом. Об этом сообщает Ura.ru.

В числе пострадавших — владелица дома Елизавета М., ее 13-летняя дочь, а также 20-летняя девушка, находившаяся рядом с местом происшествия.

По данным Ura.ru, после взрыва у женщины случился эмоциональный стресс — ей понадобилась психологическая помощь. Ее дочь получила небольшую травму головы и отказалась от госпитализации. У девушки, которая находилась рядом, началась паника, и она также попросила психологическую помощь.

Обломки беспилотника также повредили крышу дома, частично разрушили второй этаж и нанесли ущерб технике, находившейся на участке, включая три автомобиля и один квадроцикл.

Утром 14 марта об отражении атаки украинских беспилотников на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин. Агентство ТАСС также сообщало, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве.

Украинские беспилотники также атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Он добавил, что в тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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