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Аэропорт Саратова приостановил работу

Росавиация: работа аэропорта Саратова временно ограничена
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AMilkin/Shutterstock/FOTODOM

На работу аэропорта Саратова введены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 11:00 МСК введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал представитель Росавиации.

Кореняко уточнил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. По его словам, в области локально работала система оповещения, а экстренные службы перевели в полную готовность.

Накануне работу аэропорта Саратова также ограничили. Решение было связано с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов. Кореняко добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Ранее аэропорт в Нижнем Новгороде приостановил прием и отправку самолетов.

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