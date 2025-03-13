В Саратове временно ограничили работу аэропортов

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения с 22:30 мск введены на работу аэропорта Саратов», — говорится в публикации.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале уточнил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 23:00 мск.

Утром 13 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали предприятие в Саратовской области беспилотником типа «Лютый». Бусаргин рассказал, что в результате атаки украинского дрона на регион повреждения получили нежилые объекты. Инцидент произошел в Петровском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.