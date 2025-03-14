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В России предложили ввести гранты для студентов в обмен на возвращение в регионы

Декан Ручкина: за возвращение в регионы студентам нужно платить гранты
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России обсуждается возможность введения запрета на поступление в вузы Москвы, Петербурга и Казани для абитуриентов из регионов, чтобы остановить отток молодых специалистов. Однако такая мера не поможет – намного эффективнее будет выяснить точные причины отъезда молодежи в столицы, а также ввести для них гранты за возвращение в родной регион после учебы, заявила декан юридического факультета Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

«Ситуация такова, что наиболее талантливая молодежь со высоким баллами по ЕГЭ стремится попасть в престижные вузы, а проучившись в этих вузах трудоустраиваются чаще не по специальности, чтобы больше заработать и закрепиться в столице», — отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Из-за этого возникает ситуация «центрированности», когда молодежь собирается в крупных городах и не возвращается в свои регионы. Но искусственное ограничение мест для поступающих в вузы проблему не решит, считает декан. По ее мнению, следует провести исследование с участием молодежи, чтобы выяснить точный процент абитуриентов, уезжающих ради учебы в центры, а также узнать причины, побуждающие их к этому.

После этого Ручкина предложила провести общественные обсуждения с участием молодых людей и профильных ведомств, чтобы совместно подумать над решением проблемы. Также, по ее мнению, помогут в привлечении молодежи в регионы грантовые программы для абитуриентов, которые после учебы планируют вернуться в свой регион.

Напомним, принимать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов «столько, сколько нужно по нужным специальностям, предложила накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, остальные студенты из регионов должны учиться у себя дома. Подробнее о ее идее и реакции Кремля — в  материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскритиковал планы ограничить прием в вузы абитуриентов из регионов.

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