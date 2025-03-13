Эксперт раскритиковал планы ограничить прием в вузы абитуриентов из регионов

В России хотят ограничить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Петербурга и Казани. Однако кадровую проблему такой шаг не решит, а лишь добавит сложностей, считает доктор технических наук, профессор Евгений Белый. Сокращение мест для иногородних студентов лишь приведет к уменьшению финансирования городов, предупредил он в беседе с 360.ru.

По мнению профессора, под ограничением в первую очередь подразумеваются специальности, по которым уже идет перенабор – например, это касается менеджеров, экономистов, юристов, психологов, лингвистов. Наиболее сильно нуждается рынок в технических специалистах, врачах, учителях – это самые «горячие точки» на сегодняшний день. Однако ограничение на получение образования в крупных столичных вузах этот дефицит никак не перекроет, подчеркнул эксперт.

«Сокращение наборов в вузы трех крупных городов — это автоматически сокращение финансирования этих городов. Вузы потеряют значительные доходы от внебюджетных студентов. Эти доходы вряд ли им смогут компенсировать», — предупредил профессор.

В вузы вообще сегодня невозможно принимать учащихся по регистрации, а не по ЕГЭ. Поэтому в любом случае сокращение мест в учебных заведениях негативно отразится и на коренных жителях Москвы, Петербурга, Татарстана, считает Белый. По его мнению, намного эффективнее будет развивать целевой набор в вузы, а также привлечение работников на дефицитные должности привлекательными зарплатами и условиями труда.

Напомним, принимать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов «столько, сколько нужно по нужным специальностям», предложила накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, остальные студенты из регионов должны учиться у себя дома». Подробнее о ее идее и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Банк России отметил улучшение ситуации с дефицитом кадров в стране.