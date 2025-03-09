В новых российских регионах еще не приняли решение о проведении парада на 9 Мая

ТАСС: в новых регионах РФ пока не планируют проводить парады в честь Дня Победы

Власти новых регионов РФ пока не приняли решение о проведении парада и праздничных шествий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС.

По словам руководителя администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Алексея Самойлова, местные власти еще обсуждают возможность организации массовых мероприятий на 9 Мая.

«На масштабное празднование <...> влияет военная обстановка в регионе и вопросы безопасности. <...> Обсуждаем безопасность подобного мероприятия», — сказал он.

В материале уточняется, что в других российских субъектах — Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях — проведение массовых праздничных мероприятий также пока не согласовано. Как отметил министр культуры Херсонской области Артем Лагойский, решение об организации парада и шествий на территории региона будет приниматься с учетом оперативной обстановки и рекомендаций межведомственной комиссии по безопасности.

При этом в ДНР уже разработали план менее масштабных мероприятий на годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В том числе здесь хотят провести единый день документальных фильмов, посвященных событиям 1941–1945 годов, а также акцию «Автопоезд Победы». Ожидается, что в ее рамках артисты организуют 80 выездных концертов для местных жителей.

Кроме того, на территории Запорожской области и ДНР пройдут автопробеги. Но только этим список запланированных мероприятий не ограничивается.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 80-я годовщина Победы подразумевает «иной масштаб празднования». В связи с этим в преддверии 9 Мая в каждом российском регионе будут вводиться свои режимы, связанные с обеспечением безопасности и другими аспектами.

Ранее на сайте Кремля появился официальный логотип 80-й годовщины Победы.