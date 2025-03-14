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Психолог объяснила, что побуждает людей смотреть раздражающий контент

Психолог Игонина: хейтвотчинг многим помогает расслабиться
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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Люди часто потребляют раздражающий контент (или занимаются хейтвотчингом) из-за банального интереса или скуки. Кроме того, многим этот процесс помогает расслабиться. Об этом в интервью РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

«Человеческая природа такова, что лишь ощущая эмоции, мы чувствуем себя по-настоящему живыми. Причем отрицательные сильнее положительных — эффект эмоциональной разрядки от гнева и раздражения мощнее, чем от восторга или облегчения. Так что хейтвотчинг — один из способов избавления от плохого настроения, стресса, напряжения и усталости», — пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что с помощью хейтвотчинга можно сделать себя лучше. Для этого, по ее словам, достаточно понять что именно раздражает. Например, если выводят из себя видео, где люди виртуозно играют на гитаре, это сигнал, что пора овладеть музыкальным инструментом самому.

Чтобы отказаться от раздражающего контента, психолог посоветовала разобраться в себе и найти причину, по которой хочется заполнять вакуум хейтвотчингом. Кроме того, человеку стоит проанализировать, в чем он нуждается — возможно, в заботе, ласке или дополнительных навыках для реализации своего потенциала, отметила Игонина.

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