Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог предупредила об опасности думскроллинга

Психолог Яковенко: думскроллинг может привести к депрессивным расстройствам
close
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Думскроллинг, в ходе которого люди долго листают социальные сети или смотрят короткие видео, способствует деградации, а не расслаблению. Об этом РИАМО рассказала психолог Дарья Яковенко.

По ее словам, мозг начинает поддерживать сформировавшуюся вредную привычку и предпочитает соцсети чтению книг или прогулкам. Помимо этого, человек становится зависим от социальных сетей и внимания к себе, поэтому может просматривать страницы даже в компании друзей или близких, чтобы получать очередную порцию дофамина.

«Проблема в том, что, если дофамин высокий, то у рецепторов мозга чувствительность к нему снижается. И это приводит еще к одной проблеме — зависимости. Потому что с каждым разом дофамина нужно все больше и больше. И плюс ко всему, долгое нахождение в социальных сетях приводит к депрессивным расстройствам. Особенно, когда человек сравнивает свою жизнь с жизнью других людей», — рассказала Яковенко.

Чтобы не допустить этого, психолог посоветовала планировать время и устраивать цифровой детокс.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что постоянное «залипание» в смартфоне и думскроллинг негативно влияет на здоровье, провоцируя развитие депрессии и массу психосоматических нарушений. Эта вредная привычка чревата болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и ослаблением иммунитета, предупредила она.

Ранее ученые заявили, что запойное чтение плохих новостей может повредить психике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами