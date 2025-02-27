Психолог предупредила об опасности думскроллинга

Думскроллинг, в ходе которого люди долго листают социальные сети или смотрят короткие видео, способствует деградации, а не расслаблению. Об этом РИАМО рассказала психолог Дарья Яковенко.

По ее словам, мозг начинает поддерживать сформировавшуюся вредную привычку и предпочитает соцсети чтению книг или прогулкам. Помимо этого, человек становится зависим от социальных сетей и внимания к себе, поэтому может просматривать страницы даже в компании друзей или близких, чтобы получать очередную порцию дофамина.

«Проблема в том, что, если дофамин высокий, то у рецепторов мозга чувствительность к нему снижается. И это приводит еще к одной проблеме — зависимости. Потому что с каждым разом дофамина нужно все больше и больше. И плюс ко всему, долгое нахождение в социальных сетях приводит к депрессивным расстройствам. Особенно, когда человек сравнивает свою жизнь с жизнью других людей», — рассказала Яковенко.

Чтобы не допустить этого, психолог посоветовала планировать время и устраивать цифровой детокс.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что постоянное «залипание» в смартфоне и думскроллинг негативно влияет на здоровье, провоцируя развитие депрессии и массу психосоматических нарушений. Эта вредная привычка чревата болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и ослаблением иммунитета, предупредила она.

Ранее ученые заявили, что запойное чтение плохих новостей может повредить психике.