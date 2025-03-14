Психолог объяснила, как перестать потреблять раздражающий контент

Психолог Игонина: чтобы отказаться от хейтвотчинга, нужно разобраться в себе

Чтобы отказаться от раздражающего контента в социальных сетях или хейтвотчинга, важно разобраться в себе. Об этом в беседе с РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

«Найдите причину, по которой наполняете свой душевный вакуум хейтвотчингом — проблемы в семье или на работе, сложности со здоровьем или личностный кризис. Займитесь тем, что вас на самом деле беспокоит», — посоветовала специалист.

Кроме того, человеку стоит проанализировать, в чем он нуждается — возможно, в заботе, ласке или дополнительных навыках для реализации своего потенциала, продолжила Игонина.

Разобраться в себе, по ее словам, поможет дневник чувств, в который следует записывать свои мысли и реакции на то, что задевает.

Психолог Дарья Яковенко до этого предупредила об опасности думскроллинга. Долгое пролистывание социальных сетей способствует деградации, а не расслаблению, подчеркнула она.

По ее словам, мозг начинает поддерживать сформировавшуюся вредную привычку и предпочитает соцсети чтению книг или прогулкам. Помимо этого, человек становится зависим от социальных сетей и внимания к себе, поэтому может просматривать страницы даже в компании друзей или близких, чтобы получать очередную порцию дофамина.

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