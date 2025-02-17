Психолог объяснил, зачем россияне все чаще придумывают у себя депрессию и СДВГ

С развитием интернета все больше врачей вынуждены спасать запущенные случаи у пациентов, которые нашли свои изначальные симптомы в соцсетях и там же искали лечение. Увлечение ставить себе диагнозы добралось и до психологических расстройств, рассказал «Газете.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Как психолога, меня радует, что люди перестают стигматизировать психические расстройства, но чрезвычайно тревожит, что они начинают сами себе ставить диагнозы. Симптомы эмоционального выгорания и дебюта депрессии схожи, и только специалист может поставить верный диагноз, оттолкнувшись от которого можно проводить правильную терапию», — объяснил он.

По словам психолога, многие «звезды» в соцсетях ярко и красочно отыгрывают на публику расстройства, которые сами себе диагностировали: СДВГ, депрессию, тревожные расстройства, биполярное расстройство и другие.

«Если раньше можно было хвастаться айфоном и быть уникальным, то теперь айфон есть у всех, и приходится искать другие варианты, чтобы стать не таким, как все. Например, мода на брекеты появилась благодаря тому, что они стоят как два айфона. Поставить скобки на зубы теперь — это не что-то, чего люди стыдятся, а отличительная особенность, ведь позволить себе брекеты может далеко не каждый. Впрочем, так было до недавнего времени. А теперь так много звезд носят брекеты, что это уже перестало быть фишкой. И люди, жаждущие внимания, начинают искать новые способы выделиться. Тут на выручку приходит психологический диагноз. Люди сами ставят себе диагнозы и вплетают их в свою личную идентичность», — отметил психолог.

Но одними блогерами жизнь не ограничивается. Мы живем в достаточно стрессовое время, которое наполнено неопределенностью и одновременно высокими требованиями к каждому человеку. В такой ситуации чувствовать усталость, а временами опустошенность — нормально. И то, и другое лечится отдыхом и тайм-менеджментом.

«Однако даже понимая, что загоняешь себя, человек не может быстро изменить свою жизнь. Если ты привык работать от рассвета до заката, сложно взять и уйти домой вовремя. Даже если ты не продуктивен, потому что утром еще не проснулся, а вечером уже валишься с ног, изменить эту рутину сложно. В такой ситуации диагноз становится палочкой-выручалочкой. Человек говорит: «Так вот почему мне так тяжело» — и оставляет за собой моральное право ничего не менять», — объяснил Самбурский.

Кроме однократного облегчения, самостоятельная постановка диагноза приводит к ощущению, что ты не одинок. Что-то вроде клуба по интересам. Только если музыканты собираются вместе, чтобы поиграть, то «СДВГшники» и «биполярщики» собираются, чтобы почувствовать себя частью группы, получить поддержку и понимание.

«В наши дни люди взрослые разучились знакомиться и выстраивать отношения просто потому, что нравится парень или девушка. А тут появляется повод и возможность обсудить свои переживания. В нашей культуре «жалеет — значит любит». Поэтому жалостливый рассказ о своих проблемах становится мостиком. Если пожалели в ответ, то можно двигаться дальше — это считывается как зеленый свет: «Ты мне тоже нравишься», — добавил он.

Среди подростков самодиагностика — это скорее не желание выделиться, а искренняя потребность в понимании и помощи. Быть подростком — дело тяжелое: гормональный фон штормит, тело меняется, окружение меняется, и много неопределенности в будущем. Мысли о ЕГЭ, о том, куда поступать, новые люди в колледже или вузе — все это давит.

«Я всегда говорю, что человек, у которого реальная, а не напоказ депрессия, к сожалению, сам не обратится к психологу. Психические расстройства — это не модные аксессуары, а сложности, с которыми люди борются. Если же ваш ребенок или близкий говорит о психологическом диагнозе, это знак, что он чувствует себя недооцененным в других сферах деятельности и ему не хватает вашего внимания. В этой ситуации стоит обратиться за семейной консультацией», — подчеркнул психолог.

Самодиагностика опасна в большинстве случаев. Симптомы многих расстройств схожи с нормальными реакциями организма на стресс, переутомление или тревогу. Ставя себе определенный диагноз, человек упускает глубинные проблемы. Невозможно самостоятельно определить гормональный дисбаланс или хроническое заболевание. К тому же, поставив себе диагноз, человек начинает воспринимать себя через призму расстройства и, не получая психологической помощи, ограничивает себя в профессиональном и личном развитии.

«Не стоит бездумно доверять всем материалам в интернете. Даже академические источники не могут учитывать индивидуальных особенностей личности, поэтому самостоятельно установленный диагноз крайне редко может быть верным. Если возникает ощущение «У меня есть проблема», стоит обратиться к психологу и выяснить, существует эта проблема или нет. Даже если у вас специалисты диагностируют расстройство, жизнь продолжится. Вы — это не ваш диагноз. Каждый человек уникален и ценен сам по себе, у вас есть свои сильные стороны и возможности для роста», — резюмировал он.

Ранее психолог объяснил, почему россияне становятся зависимыми от маркетплейсов.