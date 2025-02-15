Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил сквозное ранение глаза и две недели не обращался к врачам

В Самаре врачи спасли зрение пациенту со сквозным ранением глаза
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Медики Самарской офтальмологической больницы спасли пациента с инородным телом в глазу, мужчина не обращался к врачам две недели. Об этом сообщает kp.ru.

Пожилой самарец работал на приусадебном участке. В какой-то момент ему в глаз отлетел осколок от диска болгарки. Мужчина не обращал внимания на травму, несмотря на то что испытывал боль и дискомфорт, к врачам он обратился спустя две недели.

Пациента направили в отделение неотложной помощи. В результате срочной операции по удалению инородного тела медики не только спасли ему глаз, но и сохранили зрение. Самарец уже выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Новороссийске врачи спасли зрение мужчины, который получил тяжелую травму из-за циркулярной пилы. Проволока насквозь пробила глаз мужчины и серьезно его повредила — она прошла сквозь роговицу, радужку и хрусталик. Медики извлекли инородное тело из глаза, ушили рану роговицы и радужки и имплантировали ему новый хрусталик.

Ранее во Вьетнаме мужчина три недели прожил с палочкой для еды в глазнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами