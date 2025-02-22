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Московские врачи спасли девочку с выдавливающей глаз редкой опухолью

В Москве прооперировали девочку, которой опухоль выдавливала глаз
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Telegram-канал «Российская детская клиническая больница»

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) оказали помощь 12-летней девочке из Татарстана, с доброкачественной опухолью глаза. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Новообразование у ребенка обнаружили в Татарстане, опухоль быстро росла и начала смещать глаз из орбиты. Девочку направили в Москву для проведения хирургического вмешательства.

«Большую сложность представляло расположение образования — оно находилось в глубине глазной впадины, окруженное жизненно важными сосудами и структурами», — рассказали в РДКБ.

Новообразование плотно прилегало к зрительному нерву, повреждение которого во время операции также могло вызвать слепоту ребенка
Опухоль удалось полностью удалить, она оказалась доброкачественной. Медики смогли сохранить ребенку зрение и подвижность глаза.

Ранее в Уфе хирурги спасли женщину с опухолью матки весом 8 кг.

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