Американский журналист Такер Карлсон в YouTube-подкасте телеведущего Криса Куомо заявил, что Нью-Йорк напоминает помойку.

Карлсон признался, что стыдится за самый большой город США.

«Это самый великий город самой великой нации на земле, и он похож на помойку. Он воняет, он грязный и не очень хорошо функционирует. <...> Аэропорт выглядит постыдно, дорога к нему тоже. <...> Это недопустимо», — посетовал журналист.

Он обратил внимание, что много путешествовал по миру и видел, как живут люди в других странах. Поэтому он разочаровался в Нью-Йорке, признался журналист.

До этого американские ученые из Университета Ричмонда зафиксировали стремительный рост количества крыс в крупных городах по всему миру. Команда изучала данные из 16 городов в Северной Америке, Европе и Азии, в 11 из которых популяции грызунов продемонстрировали подъем. Лидером рейтинга оказался Вашингтон, где численность крыс оказалась в три раза выше, чем в Бостоне, и на 50% выше, чем в Нью-Йорке. Далее следовали Сан-Франциско, Торонто и Амстердам.

Ранее мэр Железногорска призвал снести «Эйфелеву башню» как символ агрессии Запада.