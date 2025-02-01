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Столица США столкнулась с внезапным нашествием крыс, заявили ученые

SciAdv: городские популяции крыс резко выросли из-за урбанизации и климата
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Chanawat Jaiya/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Ричмонда зафиксировали стремительный рост количества крыс в крупных городах по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучала данные из 16 городов в Северной Америке, Европе и Азии, в 11 из которых популяции грызунов продемонстрировали подъем. Лидером рейтинга оказался Вашингтон, где численность крыс оказалась в три раза выше, чем в Бостоне, и на 50% выше, чем в Нью-Йорке. Далее следовали Сан-Франциско, Торонто и Амстердам.

Ученые связывают рост популяции крыс с изменением климата. Потепление продлевает период активности крыс, позволяя им размножаться большее количество раз в год.

«Если зима становится короче, а весна наступает раньше, это дает крысам дополнительный месяц для поиска пищи и размножения. Самки крыс способны приносить потомство каждый месяц, производя от восьми до 16 детенышей за раз, что приводит к экспоненциальному росту их численности», — объяснил ведущий автор исследования Джонатан Ричардсон.

Другими факторами, помогающими крысам процветать рядом с человеком, оказались урбанизация и увеличение плотности населения.

Однако не все города сталкиваются с ростом численности крыс. В Новом Орлеане, Луисвилле и Токио количество жалоб на грызунов снизилось. Новый Орлеан, где наблюдается самое значительное сокращение, стал примером успешной борьбы с проблемой. Местные власти обучили жителям мерам профилактики, включая правильное хранение мусора и устранение источников пищи для крыс.

Эксперты подчеркнули, что традиционные методы борьбы с крысами, такие как яды и ловушки, оказались неэффективны в долгосрочной перспективе.

Ранее жители Тайваня столкнулись с нашествием игуан-вредителей.

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