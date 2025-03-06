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Пенсионерка из Челябинска хотела поменять счетчики и лишилась 6,5 млн рублей

В Челябинске пенсионерка отдала мошенникам 6,5 млн рублей из своих сбережений
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Shutterstock

Жительницу Челябинска поймали в банке во время попытки снять деньги по совету мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 74-летней женщиной и предложили встать в очередь на замену счетчика. Якобы для подтверждения она продиктовала код из сообщения.

Затем с ней связался «сотрудник «Госуслуг» и заявил о взломе ее аккаунта. Он также добавил, что со счета пенсионерки кто-то уже пытался отправить деньги на поддержку армии другой страны.

Чтобы сохранить деньги, женщина несколько дней посещала банки, где снимала средства со своих счетов и переводила на реквизиты аферистов. Всего она отдала 6,5 миллиона рублей.

В одном из банков сотрудники обратили внимание на растерянный вид женщины, когда она требовала срочно снять с ее счета миллион рублей, и вызвали полицию.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Белорецке мошенники убедили экономиста отдать 10 млн рублей.

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