Дачникам рассказали, какое удобрение поможет получить хороший урожай клубники

Домашнее удобрение на основе сухих дрожжей поможет дачникам получить хороший урожай клубники. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

«Дрожжевое удобрение помогает растениям активно расти и обильно плодоносить. Все благодаря полезным веществам, которые стимулируют корневую систему, укрепляют кусты и увеличивают количество завязей», — говорится в сообщении.

Для приготовления средства эксперты рекомендуют растворить 10 г дрожжей и две столовые ложки сахара в литре теплой воды, полученную смесь нужно оставить на 24 часа для брожения. После этого нужно развести ее в пропорции 1:5 с водой и полить кусты клубники.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в марте дачникам важно провести обрезку деревьев и обработку от зимующих вредителей. Садовод также советует приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты проветрились после зимы. Помимо этого, важно очистить участок от мусора. Обработку от вредителей, по ее словам, стоит провести в конце месяца.

Ранее россиянам назвали способ, который продезинфицирует клубнику и продлит срок ее хранения.