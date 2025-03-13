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Дачникам рассказали, какое удобрение поможет получить хороший урожай клубники

Pravda.Ru: дрожжи помогут получить хороший урожай клубники на даче
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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Домашнее удобрение на основе сухих дрожжей поможет дачникам получить хороший урожай клубники. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

«Дрожжевое удобрение помогает растениям активно расти и обильно плодоносить. Все благодаря полезным веществам, которые стимулируют корневую систему, укрепляют кусты и увеличивают количество завязей», — говорится в сообщении.

Для приготовления средства эксперты рекомендуют растворить 10 г дрожжей и две столовые ложки сахара в литре теплой воды, полученную смесь нужно оставить на 24 часа для брожения. После этого нужно развести ее в пропорции 1:5 с водой и полить кусты клубники.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в марте дачникам важно провести обрезку деревьев и обработку от зимующих вредителей. Садовод также советует приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты проветрились после зимы. Помимо этого, важно очистить участок от мусора. Обработку от вредителей, по ее словам, стоит провести в конце месяца.

Ранее россиянам назвали способ, который продезинфицирует клубнику и продлит срок ее хранения.

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