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Россиянам объяснили, как избавиться от сырости и холода в доме

Pravda.Ru: утепление стен избавит от сырости и холода в доме
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Shutterstock

Утепление внутренних стен дома поможет избавиться от сырости и холода и улучшить микроклимат. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Зимой холодные стены отбирают тепло, из-за чего приходится усиленно отапливать помещения. Летом же происходит обратный процесс: стены накапливают жару, и дом превращается в настоящую духовку. Но правильное утепление помогает стабилизировать температуру и значительно снизить расходы на энергию», — говорится в сообщении.

В качестве утеплителя специалисты рекомендуют выбирать минеральную вату, экструдированный пенополистирол, эковату или пробковые панели. При самостоятельном выполнении работ они призвали прежде всего убедиться, что стены сухие, чтобы утеплитель не стал местом скопления влаги. По их словам, важно использовать пароизоляцию, чтобы защитить стены от конденсата, и обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

Дизайнер Екатерина Забегина до этого говорила, что для многих ремонт в доме становится причиной сильного стресса и постоянного раздражения. Главный способ избежать этого и не погружаться в негативные эмоции — это нанять профессионала, который будет за всем следить, объяснила она.

Ранее риелтор раскрыла секреты, как увеличить стоимость квартиры перед продажей.

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