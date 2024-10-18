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Эксперт объяснила, как сделать ремонт в доме и избежать стресса

Дизайнер Забегина: стресс при ремонте дома можно исключить несколькими правилами

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Shutterstock

Для многих ремонт в доме становится причиной сильного стресса и постоянного раздражения. Главный способ избежать этого и не погружаться в негативные эмоции – это нанять профессионала, который будет за всем следить, объяснила в беседе с 360.ru дизайнер Екатерина Забегина.

Привлечение дизайнера позволит сделать максимально правильную и комфортную планировку, которая не будет противоречить законам. Он также будет контролировать подрядчиков, решать вопросы с материалами и косяками рабочих, которые неизбежны при ремонте.

На работу такого профессионала придется потратить порядка 40 тыс. рублей, в зависимости от его уровня и сегмента работы, отметила специалист. Однако это окупится, так как поможет сохранить нервы и не стрессовать, подчеркнула она.

Также для успешного ремонта и снижения уровня стресса не нужно экономить на электрике, трубах и сантехнике, считает Забегина. Также она призвала не экономить на рабочих, привлекать хороших специалистов и думающих прорабов – это сбережет и нервы, и время, и деньги, заключила эксперт.

Напомним, аналитики выяснили, что для 82% россиян ремонт стал источником сильного стресса, а каждый третий признался, что ссорился с близкими в процессе. Финансовые расходы также превысили ожидания: 67% респондентов потратили на ремонт больше, чем планировали, в среднем на 25%. Наиболее стрессовыми этапами люди назвали контроль за подрядчиками (45%) и неожиданные поломки (38%).

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте в квартире.

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