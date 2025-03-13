Россиян предупредили о новой мошеннической схеме со смертью знакомых

Мошенники начали рассылать пользователям Telegram сообщения о смерти знакомых людей, которые содержат вредоносное программное обеспечение. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, пишет ТАСС.

«В мессенджере Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения», — предупредили в МВД.

Стражи порядка призвали россиян проявлять осторожность и проверять любую поступающую информацию.

До этого эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов рассказал, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около 1 млрд рублей. По его словам, в год это сотни миллиардов рублей, и с каждым годом цифра только увеличивается на 20-30%.

Ашманов уточнил, что в мошеннических сетях работают не менее 50 тысяч человек. В день они совершают 20 млн звонков, то есть каждый из них звонит 300-400 раз. Эксперт добавил, что вопрос телефонных мошенников становится вопросом национальной безопасности.

Ранее власти объявили войну кибермошенникам.