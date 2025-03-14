Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам станут чаще возвращать деньги, украденные мошенниками

Киберэксперт Ульянов: сумма возвратов россиянам украденных денег вырастет на 50%
close
Shutterstock

Российские банки в 2025 году вернут клиентам на 50% больше средств, похищенных мошенниками, чем в 2024-м. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«Полагаю, сумма возврата увеличится существенно — на 50% или даже более. Это связано как с вероятным ростом всего сегмента мошенничества, так и с усилением борьбы с незаконными схемами вывода средств», — пояснил эксперт.

По его словам, к факторам увеличения возвратов относятся новые меры против так называемых «дропов» (посредников, обналичивающих похищенные деньги) и введение дополнительных ограничений на подозрительные транзакции. Также ожидается развитие механизмов заморозки сомнительных операций.

Для защиты от мошенников Ульянов рекомендовал в случае несанкционированного списания сразу заблокировать карту, оспорить операции в банке, обратиться в организацию, через которую прошел перевод, проверить возможные утечки данных и сменить пароли. После этого необходимо подать заявление в правоохранительные органы.

Ранее россиян призвали отключить автоответчик для защиты от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами