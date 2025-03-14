Россиянам станут чаще возвращать деньги, украденные мошенниками

Российские банки в 2025 году вернут клиентам на 50% больше средств, похищенных мошенниками, чем в 2024-м. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«Полагаю, сумма возврата увеличится существенно — на 50% или даже более. Это связано как с вероятным ростом всего сегмента мошенничества, так и с усилением борьбы с незаконными схемами вывода средств», — пояснил эксперт.

По его словам, к факторам увеличения возвратов относятся новые меры против так называемых «дропов» (посредников, обналичивающих похищенные деньги) и введение дополнительных ограничений на подозрительные транзакции. Также ожидается развитие механизмов заморозки сомнительных операций.

Для защиты от мошенников Ульянов рекомендовал в случае несанкционированного списания сразу заблокировать карту, оспорить операции в банке, обратиться в организацию, через которую прошел перевод, проверить возможные утечки данных и сменить пароли. После этого необходимо подать заявление в правоохранительные органы.

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