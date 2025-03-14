В Ленобласти 62-летний мужчина насиловал 9-летнюю внучку сожительницы

В Ленобласти родители обвинили сожителя родственницы в домогательствах в отношении их девятилетней дочери. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала мать пострадавшей, 62-летний мужчина познакомился с девочкой, когда летом 2024 года она приехала к бабушке на дачу в Гатчине. По словам пожилой родственницы, у ее сожителя была своя дача неподалеку.

Когда мужчина оставался с девочкой наедине, он нередко приставал к ней. Например, ложился рядом и лез под одежду.

«Девочка понимала, что происходит что-то плохое, но никак не реагировала на действия мужчины», – сообщается в публикации.

В какой-то момент бабушка узнала о ситуации и стала расспрашивать подозреваемого. Тот отрицал домогательства, но в тот же день сбежал.

Спустя некоторое время его нашли с серьезными травмами, но спасти не смогли.

До этого в Норильске мужчина надругался над школьником, которого пригласил к себе в гости поиграть в компьютерные игры. О произошедшем узнала мать его знакомого и обратилась в полицию.

Ранее житель Татарстана совратил девочку-подростка и попал в психбольницу.