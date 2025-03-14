Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Норильске мужчина пригласил школьника поиграть в игры и изнасиловал

В Норильске мужчину арестовали за изнасилование подростка
close
Depositphotos

Жителя Норильска подозревают в надругательстве над 14-летним юношей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 38-летний мужчина предложил молодому человеку поиграть в игры у него дома. В результате, когда подросток пришел к мужчине, тот его изнасиловал.

«Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Подозреваемого оперативно задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

До этого американка из штата Иллинойс пригласила к себе 11-летнего мальчика и надругалась над ним. Спустя некоторое время после инцидента ребенок рассказал о произошедшем, и родители обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что женщина работает заменяющим педагогом и связь с ребенком у нее была несколько раз, один из которых – в стенах школы.

Ранее в Ленобласти кассир изнасиловал несовершеннолетнюю гостью.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами