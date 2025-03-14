В Норильске мужчина пригласил школьника поиграть в игры и изнасиловал

Жителя Норильска подозревают в надругательстве над 14-летним юношей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 38-летний мужчина предложил молодому человеку поиграть в игры у него дома. В результате, когда подросток пришел к мужчине, тот его изнасиловал.

«Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Подозреваемого оперативно задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

До этого американка из штата Иллинойс пригласила к себе 11-летнего мальчика и надругалась над ним. Спустя некоторое время после инцидента ребенок рассказал о произошедшем, и родители обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что женщина работает заменяющим педагогом и связь с ребенком у нее была несколько раз, один из которых – в стенах школы.

Ранее в Ленобласти кассир изнасиловал несовершеннолетнюю гостью.