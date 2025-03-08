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Житель Татарстана совратил девочку-подростка и попал в психбольницу

Продавец из Елабуги занялся сексом со школьницей и слил интимное видео в сеть
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Depositphotos

Жителю Татарстана грозит реальный срок за интимную связь с несовершеннолетней, сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в канун Нового года в Елабуге. По данным источника издания, 20-летний продавец сети гипермаркетов электроники встретился с 15-летней девочкой в отеле «Рамада Алабуга», там они занялись сексом.

Юноша записывал происходящее на камеру телефона, а затем опубликовал получившиеся фото и видео в Telegram-канале. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Молодого человека, который сейчас проходит лечение в казанской психиатрической клинике, подозревают в «половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее в Петербурге знакомый опоил и изнасиловал 16-летнюю официантку.

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