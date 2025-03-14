Россиянам рассказали об эффективности кетогенной диеты

Кетогенная диета, в ходе которой углеводы заменяются полезными жирами, поможет эффективно похудеть. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, такой тип питания способствует тому, что организм начинает самостоятельно вырабатывать глюкозу, необходимую для повседневной жизнедеятельности. Такая диета не ограничивает допустимые продукты. Так, например, в рационе могут быть жирные сыры, молочные продукты, авокадо, оливковое масло, постная говядина, курица, индейка, яйца, зеленые листовые овощи и другие нежирные белки.

В качестве возможного блюда специалисты рекомендуют приготовить говядину с авокадо, помидорами и яйцом. Они уточнили, что такая диета поможет избавиться от 2 кг за неделю.

Ученые из Кёльнского университета до этого выяснили, что кетогенная диета позволила пациентам улучшить работу почек, что подтвердили анализы крови: если в других группах расчетная скорость клубочковой фильтрации снизилась за период исследования, то в группе кетогенной диеты она увеличилась. Также пациентам из этой группы и группы водного голодания удалось сбросить вес, в то время как в контрольной группе он увеличился.

Ранее врач раскрыл главную опасность диеты на соках.