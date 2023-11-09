Названа диета для восстановления функции почек

Ученые из Кёльнского университета выяснили, что уменьшение количества сахара и увеличение количества жиров в диете может улучшить работу почек при поликистозе. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

В трехмесячном исследовании приняли участие 66 пациентов. Их разделили на три группы: первая соблюдала кетогенную диету, вторая раз в месяц соблюдала трехдневное голодание (разрешалось только пить воду), а третья была контрольной и получила стандартные диетические рекомендации.

Кетогенная диета позволила пациентам улучшить работу почек, что подтвердили анализы крови: если в других группах расчетная скорость клубочковой фильтрации снизилась за период исследования, то в группе кетогенной диеты она увеличилась. Также пациентам из этой группы и группы водного голодания удалось сбросить вес, в то время как в контрольной группе он увеличился.

Цель кетогенной диеты — увеличить выработку кетоновых тел в организме. Для этого нужно уменьшить потребление углеводов (сахара и выпечки) и увеличить потребление жиров («полезные» жиры содержатся в авокадо и красной рыбе). 95% пациентов в кетогенной группе и 85% в группе водного голодания сообщили о хорошей переносимости нового питания.

В целом изменение питания было так же эффективно, как и лекарства, которые назначают пациентам с поликистозом почек. Однако ученые подчеркнули, что их данных недостаточно, чтобы рекомендовать кетогенную диету пациентам с поликистозом почек. Необходимы дальнейшие исследования с участием большего количества пациентов.

Наследственный поликистоз почек — причина 10% всех случаев почечной недостаточности, которая приводит к постепенному снижению фильтрационной способности почек. Это заболевание не имеет лечения, ведет к множеству осложнений и на поздних стадиях требует диализа или пересадки почек.

Ранее ученые нашли препарат, снижающий риск повреждения почек и сердца при хронической почечной недостаточности на 23-38%.