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В Крыму задержали местного жителя по подозрению в работе на украинские спецслужбы

ФСБ: задержан житель Керчи, собиравший данные для спецслужб Украины
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

По данным следствия, мужчина вышел на связь с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора собирал и передавал данные о состоянии объектов критической инфраструктуры на полуострове. Информацию передавали для нанесения ракетных ударов, отметили в ведомстве.

Среди объектов, о которых узнавал задержанный, – Феодосийская нефтебаза, военный аэродром, Крымский мост и другие, как сообщил на допросе сам задержанный.

На крымчанина завели уголовное дело за госизмену. Суд арестовал его.

Новость дополняется.

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