ФСБ показала задержанного россиянина, которого завербовала Украина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с задержанным в Первоуральске россиянином, которого завербовала Украина. Соответствующие кадры опубликовало агентство РИА Новости.

В начале видеозаписи демонстрируются вскрытые подарочные наборы с оборванными проводами внутри. Далее показан момент задержания подозреваемого: мужчина идет по улице, после чего сзади на него набрасываются силовики и прижимают к асфальту. Затем задержанного в наручниках ведут к служебному автомобилю. В заключительной части видео мужчина рассказывает, что в интернете познакомился с человеком по имени Антон, который, как выяснилось, проживает на Украине.

Задержанный рассказал, что новый знакомый поручил ему за денежное вознаграждение выявить автомобили и адреса проживания сотрудников екатеринбургского военного завода. Он также рассказал, что затем отправился в Энгельс, чтобы установить места проживания двух военных. Позже Антон попросил его принять в Челябинске пять тайников с духами, внутри которых оказалось взрывчатое вещество, и отправить их по почте. Силовики также показали, как в Челябинске сотрудники ФСБ обнаружили один из тайников и обезвредили бомбы.

По данным ведомства, за выполнение задания фигуранту пообещали шесть тысяч долларов, однако эти средства он так и не получил.

12 марта сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде мужчину, который осуществлял криптопереводы украинским террористам. На допросе он признался, что финансировал террористическую организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) для покупки дронов. По словам обвиняемого в госизмене, он был не согласен с проведением специальной военной операции и решил поддержать Вооруженные силы Украины.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.