В России нашли способ заставить зумеров работать на заводах

Представителям молодого поколения зумеров нужно рассказывать о том, что не всем нужно быть стримерами и тиктокерами, им нужно прививать любовь к труду, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. В беседе с Общественной Службой Новостей он напомнил, что сегодня существует острая потребность в рабочих кадрах, включая сотрудников заводов, и призвал показывать детям ценность труда для общества на конкретных примерах.

По мнению Валинурова, родственники, которые старше зумеров на 10-15 лет, должны рассказывать им, как проходит их рабочий день, чем они занимаются.

«Самое главное — какую пользу они приносят обществу, человечеству, другим людям, да. То есть показывать ценность труда, причем не только материальную», — подчеркнул эксперт.

Запретами от подрастающего поколения ничего добиться не получится, убежден специалист. Вместо этого он посоветовал рассказывать детям и молодежи, как трудятся рабочие на заводах, и как важен в этом процессе вклад каждого человека, служащего великой цели. Также, по мнению Валинурова, детей следует водить на экскурсии, чтобы они своими глазами видели, как строятся самолеты, вертолеты и машины, и впечатлялись масштабами.

Важно объяснять молодежи, что труд не ограничивается только финансовыми благами, а имеет куда большую цель, считает карьерный консультант. Он порекомендовал объяснять, что все вокруг – это плоды человеческого труда, стремясь привить детям гордость за созидание. Их знакомство с разными профессиями и возможность попробовать себя в них создает будущих инженеров, врачей, ученых, заключил Валинуров.

До этого гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что в России не хватает около 1,5 млн рабочих, а к 2030 году дефицит кадров может вырасти до 2 млн человек. Среднегодовая потребность в кадрах к 2030 году прогнозируется на уровне 73 млн человек, что усугубит существующий дефицит.

Ранее отказ школ переводить учащихся в 10 класс объяснили дефицитом рабочих кадров.