Эксперт оценил, кто чаще строит успешную карьеру – зумеры или миллениалы

Представители поколения зумеров в плане работы являются более «энергосберегающими» и не хотят лишний раз напрягаться, в отличие от миллениалов. Однако в большей мере на то, сумеет ли человек построить успешную карьеру, влияет не дата его рождения, а среда, в которой он вырос, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. В беседе с Общественной Службой Новостей он скептически оценил заявления работодателей, которые обвиняют зумеров в лени.

В любом поколении есть как успешные карьеристы, так и нет, поэтому многое из этой теории «притянуто за уши», считает Валинуров. В целом тенденция на «энергосбережение» у молодежи наблюдается, но в большей мере желание построить успешную карьеру связано с тем, где и как человек рос, какое получил воспитание и какой достаток был в семье, убежден он.

«Если человек жил в крупном городе, родители были обеспечены, и он понимал, что трудиться необязательно, то это один подход. А если ты вырос в деревне или рабочем поселке, у тебя ничего не было, то ты понимаешь, что нужно работать для достижения определенного результата», — пояснил Валинуров.

Мнения о том, что все молодые работники ленивы, он объяснил тем, что HR-менеджеры зачастую не могут привлечь хороших сотрудников и сделать их эффективными, предоставив условия для роста. В этом случае, по мнению специалиста, им следует попробовать взять в команду работников постарше — от 40 лет.

Молодым работникам эксперт посоветовал для построения успешной карьеры ставить долгосрочные цели и стремиться к достижениям, которые могут помочь в перспективе — например, через год или даже 10 лет.

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