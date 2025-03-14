Генпрокуратура обнаружила хищения в институте Рособрнадзора

Проверка в «Федеральном институте оценки качества образования» закончилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что в 2021–2022 гг. должностные лица подведомственного Рособрнадзору учреждения организовали схему хищения бюджетных средств при заключении госконтрактов на выполнение работ по изучению качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций.

Речь идет о сумме, превышающей 100 млн рублей. В мошенническую схему были привлечены подконтрольные фирмы, с которыми институт заключал фиктивные договоры.

На прошлой неделе двух топ-менеджеров обвинили в выведении 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават».

По данным Генпрокуратуры, Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов заключали выгодные контракты между корпорацией и своими же компаниями, а затем переводили деньги за границу или вкладывали их в российский бизнес.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали проректора ПИМУ.