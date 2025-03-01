Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США самолет экстренно приземлился из-за поломки двигателя

Fox: грузовой самолет в США экстренно сел после взлета из-за возгорания двигателя
close
Depositphotos

Грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным вещателя, причиной экстренной посадки стало возгорание двигателя, вызванное столкновением с птицей. Инцидент, сопровождавшийся, по свидетельствам очевидцев, громким звуком, произошел около 8:07 утра по местному времени (16:07 мск).

В целях безопасности работа аэропорта была временно приостановлена, но впоследствии возобновлена. FedEx подтвердила информацию о столкновении самолета Boeing 767, следовавшего в Индианаполис, с птицей на этапе взлета.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено провести расследование данного происшествия.

В конце февраля пассажирский самолет, на борту которого произошла поломка, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Экипаж летевшего из Екатеринбурга в Москву «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы.

Ранее в Аризоне столкнулись два самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами