В США самолет экстренно приземлился из-за поломки двигателя

Fox: грузовой самолет в США экстренно сел после взлета из-за возгорания двигателя

Грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным вещателя, причиной экстренной посадки стало возгорание двигателя, вызванное столкновением с птицей. Инцидент, сопровождавшийся, по свидетельствам очевидцев, громким звуком, произошел около 8:07 утра по местному времени (16:07 мск).

В целях безопасности работа аэропорта была временно приостановлена, но впоследствии возобновлена. FedEx подтвердила информацию о столкновении самолета Boeing 767, следовавшего в Индианаполис, с птицей на этапе взлета.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено провести расследование данного происшествия.

В конце февраля пассажирский самолет, на борту которого произошла поломка, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Экипаж летевшего из Екатеринбурга в Москву «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы.

Ранее в Аризоне столкнулись два самолета.