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МЧС России обратилось с призывом к москвичам

МЧС России призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

МЧС России в связи с прогнозируемым в Москве до конца пятницы сильным ветром призвало жителей и гостей столицы знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находясь дома, необходимо плотно закрыть все окна. Если стихия застала на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к слабо укрепленным конструкциям и линиям электропередачи», — сказали агентству в пресс-службе министерства.

Ведомство также просит жителей и гостей города обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, не оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендуют снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать машины вблизи деревьев.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в ночь на 14 марта и в течение дня в столичном регионе прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, возможен шторм. По его словам, ветер в городе может усилиться до 22 метров в секунду. Также прогнозируются обильные осадки. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее синоптик призвал москвичей не бояться 9-балльного шторма.

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