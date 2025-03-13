Рецидивист совершил кражу в отделе полиции и в восьмой раз угодил под суд

Вор из Ленобласти попал за решетку в восьмой раз, совершив кражу в отделе полиции

Рецидивист совершил очередную кражу в отделе полиции в Ленинградской области и попался. О решении Выборгского районного суда по этому делу рассказала глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В феврале 2024 года 26-летний Дмитрий, уроженец Соснового Бора, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, оказался в отделе УМВД. Там он увидел оставшиеся без присмотра вещи, принадлежащие другому задержанному, и решил воспользоваться ситуацией.

Куртку Stone Island стоимостью 100 тыс. рублей он убрал в рюкзак, а кофту от C.P. Company за 28 тыс. надел на себя. Вору, который в тот момент находился в состоянии опьянения, удалось покинуть полицейский участок незамеченным, но позже его все-таки поймали и в восьмой раз отправили под суд.

Вину Дмитрий не отрицал. Сегодня его приговорили к двум годам колонии строгого режима и взяли под стражу в зале суда.

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