Мужчина с ножом попытался вынести несколько плиток шоколада из магазина в Ленобласти

В Кудрово мужчина попытался похитить шоколад, но был задержан очевидцами

Вооруженный мужчина пытался вынести шоколад из магазина в Ленинградской области. Видео его задержания появилось в локальных Telegram-каналах.

Инцидент произошел днем 10 марта в «Пятерочке» на Пражской улице в Кудрово. По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии пришел в магазин за шоколадом, успел ранить продавщицу и попытался скрыться, но неудачно.

Уже на выходе его задержал другой посетитель и сотрудник супермаркета. На кадрах видно, как последний пинает вора, отчего он роняет несколько плиток шоколада, а затем падает и катается по полу в припадке.

Свидетели утверждают, что злоумышленник был под наркотиками. В УМВД по Ленобласти произошедшее пока не комментировали.

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