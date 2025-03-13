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Женщина запрыгнула на машину мужа, который пытался похитить их общую дочь

В Бразилии жена не дала мужу похитить дочь, бросившись на машину

Жительница Бразии не дала мужу сбежать с дочерью, запрыгнув на автомобиль. Кадры с места событий публикует Metrópoles.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как женщина кричит и бросается на движущийся автомобиль. В полиции сообщили, что инцидент произошел 9 марта в муниципалитете Лукас-ду-Риу-Верди. Причиной конфликта стала необоснованная ревность мужа к жене. Он ударил ее по лицу, а затем решил похитить их общую дочь.

Мужчина посадил девочку в автомобиль, но ее мать забралась на капот и держалась за лобовое стекло, не позволяя водителю продолжить движение. Он проехал еще несколько метров, но все же остановил машину, выпустил из салона ребенка и скрылся с места происшествия.

В середине февраля мужчина на глазах у бывшей жены похитил шестилетнего сына в центре Новосибирска. Он посадил ребенка в машину и скрылся в неизвестном направлении. Женщина не сумела помешать экс-супругу, так как ему помогали сообщники.

Ранее отец из Карелии заявил, что врачи из перинатального центра похитили его сына.

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