Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец из Карелии заявил, что врачи из перинатального центра похитили его сына

Baza: в Карелии мужчина обвинил перинатальный центр в похищении ребенка

close
Shutterstock

В Карелии медики отказались отдать мужчине новорожденного сына из-за поведения молодого родителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в начале ноября. Родители проживали в Сегеже, там же у них появился ребенок. Однако младенцу понадобилась помощь медиков, поэтому его направили в Петрозаводск.

По словам отца, об этом решении его не оповестили, поэтому он решил, что его сына похитили и обратился в полицию и Следственный комитет. То, что мальчика отправили в другой город, выяснилось только после общения с сотрудниками МВД. Документы родители смогли получить только в конце ноября.

По словам врачей, после родов они несколько раз говорили матери об отправке ребенка в Петрозаводск. Молодой отец тем временем вел себя агрессивно в отношении персонала.

«После того, как ребенка увезли, отец то и дело звонил в перинатальный центр и представлялся Пушкиным, поэтому врачи боялись отдавать ему ребенка», – сообщается в публикации.

После произошедшего врачи обратились в профильные органы, чтобы они проверили семью, однако ее признали благополучной.

Ранее в Рязани сразу у двух женщин младенцы родились с зубами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами