Отец из Карелии заявил, что врачи из перинатального центра похитили его сына

В Карелии медики отказались отдать мужчине новорожденного сына из-за поведения молодого родителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в начале ноября. Родители проживали в Сегеже, там же у них появился ребенок. Однако младенцу понадобилась помощь медиков, поэтому его направили в Петрозаводск.

По словам отца, об этом решении его не оповестили, поэтому он решил, что его сына похитили и обратился в полицию и Следственный комитет. То, что мальчика отправили в другой город, выяснилось только после общения с сотрудниками МВД. Документы родители смогли получить только в конце ноября.

По словам врачей, после родов они несколько раз говорили матери об отправке ребенка в Петрозаводск. Молодой отец тем временем вел себя агрессивно в отношении персонала.

«После того, как ребенка увезли, отец то и дело звонил в перинатальный центр и представлялся Пушкиным, поэтому врачи боялись отдавать ему ребенка», – сообщается в публикации.

После произошедшего врачи обратились в профильные органы, чтобы они проверили семью, однако ее признали благополучной.

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