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В Новосибирске мужчина на глазах у бывшей жены похитил шестилетнего сына

Отец похитил сына в присутствии бывшей жены на улице в Новосибирске
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СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске мужчина похитил ребенка в присутствии его матери, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло днем 16 февраля на одной из улиц в Центральном районе города. По версии следствия, 40-летний мужчина, который приходится родным отцом 6-летнему мальчику, похитил его на глазах у своей бывшей жены. Он посадил ребенка в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Женщина не смогла помешать экс-супругу, потому что ему помогали сообщники.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц (п. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Местонахождения ребенка, его отца и третьих лиц, участвовавших в похищении, устанавливается. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Екатеринбурге мужчина похитил немую девочку из машины родителей.

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