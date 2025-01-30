Машина с двумя рыбаками провалилась под лед на Байкале

Двое рыбаков ушли под лед вместе с машиной на Байкале, их не спасли

Машина с рыбаками внутри ушла под лед на озере Байкал, сообщили в МЧС Иркутской области.

Несчастный случай произошел 30 января в Ольхонском районе. По информации ведомства, двое мужчин, отправившиеся на рыбалку на автомобиле УАЗ, не вышли на связь. Их знакомые забили тревогу и обратились за помощью.

«На поиски людей были направлены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья, а на глубине 6 метров — пропавший автомобиль», — говорится в сообщении.

В салоне машины находились двое мужчин в возрасте 41 года и 65 лет без признаков жизни. Спасатели вытащили их на поверхность и передали сотрудникам полиции.

В начале этого месяца под лед на Байкале провалились конькобежцы. Два человека оказались в воде в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. Один из них, 62-летний мужчина, был спасен очевидцами, которые проезжали на судне на воздушной подушке. Второго мужчину спасти не удалось.

Ранее в Башкирии теленок позвал людей на помощь к провалившейся под лед корове.