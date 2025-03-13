Охранника, который ударил ученицу резиновой дубинкой, уволили из московской школы

Охранника уволили из столичной школы за применение физического насилия к ученице. Об этом сообщает департамент образования и науки Москвы в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 12 марта в школе на улице Введенского. Как сообщалось в соцсетях, сотрудник ЧОП «Спец-Групп» ударил резиновой дубинкой 14-летнюю ученицу другой школы, которая пришла на тренировку по волейболу.

Позже Вероника, попавшая в больницу с сильным ушибом и подозрением на сотрясение головного мозга, рассказала ИА Регнум, что охранник отказался пропустить ее в здание из-за отсутствия бахил.

Администрация школы немедленно отреагировала на произошедшее и потребовала, чтобы в охранной организации отстранили охранника от работы и провели служебное расследование. В итоге мужчину уволили из образовательного учреждения.

В департаменте характеризовали его действия как «абсолютно неприемлемые» и пообещали оказать семье школьницы необходимую поддержку.

До этого конфликт между охранником школы в Новосибирске и дедушкой ученицы закончился потасовкой. Тот якобы отказался впустить в здание пожилого мужчину, после чего между оппонентами завязалась словесная перепалка. Далее сотрудник ЧОП глазах у шестилетней девочки буквально выволок ее дедушку за дверь и порвал ему куртку. Тем не менее администрация школы не нашла подтверждения тому, что охранник испортил посетителю одежду.

Ранее в Махачкале охранник школы надругался над первоклассницей в подсобке.